Sentieri, i nuovi cartelli di soccorso superano il test: primo intervento tra Monterosso e Vernazza

Test superato per la nuova cartellonistica installata sul sentiero tra Monterosso e Vernazza nel Parco nazionale delle Cinque Terre. Si tratta di una serie di colonnine che riportano il punto esatto del sentiero e il numero di emergenza da chiamare. In questo modo il turista in difficoltà, o chi è con lui, può contattare il numero unico 112, attivare i soccorsi con una maggiore precisione indicando subito il punto esatto, o estremamente vicino, al luogo dell’intervento. Il sistema è operativo da qualche giorno ma oggi ha superato la prova del nove: un turista francese si è infortunato e i soccorritori sono stati allertati proprio con il supporto delle nuove colonnine. “Il nuovo sistema di allertamento sul tratto Monterosso–Vernazza è realizzato grazie alla convenzione con il Soccorso alpino e in estensione verso Corniglia, utile per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi di soccorso in uno dei tratti a maggiore frequentazione internazionale” spiegano dal Parco nazionale delle Cinque Terre.

L’articolo Cinque Terre, il ponte passa tra flussi intensi e disagi ferroviari. Resta l’incognita del turismo “last minute” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com