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Sport

Trofeo Agosti coppa Wolf di nuovo, Ferro: “Gara di livello assoluto, presenti 750 atleti da tutta Italia”

Trofeo Agosti coppa Wolf di nuovo, Ferro: “Gara di livello assoluto, presenti 750 atleti da tutta Italia”

Generico maggio 2026

Genova. Il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro ha preso parte questa mattina alle premiazioni del 15° Trofeo Agosti e 11° Coppa Wolf, competizione di nuoto giovanile di caratura nazionale riservata ad atleti delle categorie Ragazzi, Assoluti ed Esordienti A. Presenti al torneo numerose società liguri, piemontesi e lombarde, facendo registrare numeri davvero ottimi in termini di partecipazione: fra le squadre presenti anche la Rappresentativa Ligure Esordienti A, selezionata per il prossimo Trofeo delle Regioni.

“La presenza di ben 750 atleti e 1600 presenze gara complessive ci riempie d’orgoglio, perché dimostra l’elevato valore tecnico e sportivo di questa gara che è ormai un punto di riferimento di livello assoluto per il nuoto in Liguria e in Italia – spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro – Questo settore ci ha dato una forte spinta nel 2025, nel corso della nostra esperienza come ‘Migliore Regione Europea dello Sport’, grazie all’allestimento di importanti progetti e manifestazioni sportive. È significativo vedere come queste iniziative, che hanno tenuto a battesimo i primi successi di nuotatori che hanno fatto una carriera di rilievo, continuino a rafforzarsi e a crescere nel tempo, promuovendo memoria, passione e capacità di unire generazioni diverse nel segno dello sport”.

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