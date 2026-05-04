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Albenga sostiene il progetto Plastic Soup Surfer per la lotta contro l’inquinamento da plastica

Albenga sostiene il progetto Plastic Soup Surfer per la lotta contro l’inquinamento da plastica

Generico maggio 2026

Albenga. Il 1° maggio Albenga è stata una delle tappe della lunga spedizione internazionale del Plastic Soup Surfer, l’attivista olandese Merijn Tinga, impegnato in un viaggio di oltre 700 chilometri da Nizza a Roma per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema dell’inquinamento da plastica e sull’importanza dei sistemi di deposito cauzionale (DRS) per bottiglie e lattine.

Tinga sta percorrendo le coste italiane in solitaria, alternando windsurf e SUP, utilizzando una tavola costruita con materiali riciclati. La sua missione, iniziata nel 2014, lo ha portato negli anni a compiere imprese estreme per attirare l’attenzione sul problema della plastica dispersa nell’ambiente e per promuovere soluzioni concrete, come i sistemi di deposito che in diversi Paesi europei hanno già ridotto drasticamente i rifiuti.

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