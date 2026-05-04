Albenga sostiene il progetto Plastic Soup Surfer per la lotta contro l’inquinamento da plastica

Albenga. Il 1° maggio Albenga è stata una delle tappe della lunga spedizione internazionale del Plastic Soup Surfer, l’attivista olandese Merijn Tinga, impegnato in un viaggio di oltre 700 chilometri da Nizza a Roma per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema dell’inquinamento da plastica e sull’importanza dei sistemi di deposito cauzionale (DRS) per bottiglie e lattine.

Tinga sta percorrendo le coste italiane in solitaria, alternando windsurf e SUP, utilizzando una tavola costruita con materiali riciclati. La sua missione, iniziata nel 2014, lo ha portato negli anni a compiere imprese estreme per attirare l’attenzione sul problema della plastica dispersa nell’ambiente e per promuovere soluzioni concrete, come i sistemi di deposito che in diversi Paesi europei hanno già ridotto drasticamente i rifiuti.

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