Commercio, Albissola Marina rilancia con nuovi contributi: “Sostegno alle attività del territorio”

Albissola Marina. Dopo l’annuncio estivo e la pubblicazione effettiva durante lo scorso autunno, tornano gli incentivi voluti fortemente dall’amministrazione del Comune di Albissola Marina per sostenere concretamente nuove aperture di attività commerciali artigianali sul territorio attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto.

“I segnali che stiamo registrando ci dicono che la direzione intrapresa è quella giusta: sostenere il commercio locale e rendere Albissola Marina sempre più attrattiva per nuovi investimenti”, così la consigliera delegata al commercio, Lara Dellepiane, commenta il percorso avviato con il bando al commercio, tornato ad essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune lo scorso aprile.

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