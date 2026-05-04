Comune di Cengio, approvato il rendiconto 2025 con un avanzo di oltre un milione e settecento mila euro

Cengio. E’ di oltre un milione e settecento mila euro l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2025 del Comune di Cengio, di cui circa la metà, ovvero quasi 863 mila euro, è la somma disponibile ed utilizzabile.

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, nella seduta del 30 aprile, del rendiconto, così interviene il sindaco Francesco Dotta: “Il risultato è il compenso di una acuta, oculata ed attenta gestione delle risorse finanziarie a disposizione da parte dell’organo amministrativo ma anche il risultato del lavoro svolto dai dipendenti comunali che con professionalità e competenza hanno supportato gli amministratori nelle scelte giuste e proficue al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

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