Dagli chef stellati ai foodblogger, ad Aromatica 2026 una cascata di cooking show

Liguria. Sul palco di Aromatica 2026, a Diano Marina, la materia prima si trasforma in racconto. Le tre giornate della manifestazione offrono un palinsesto di cooking show dal vivo, in cui le erbe aromatiche e le eccellenze del Ponente Ligure smettono di essere contorno per farsi asse portante di ogni creazione. Non semplici dimostrazioni, ma veri dialoghi tra chi produce e chi interpreta il gusto.

Il programma intreccia competenze diverse: la solidità degli chef stellati si alterna all’estro dei volti televisivi, mentre l’esperienza dei maestri dell’entroterra incontra l’energia dei giovani talenti della pasticceria e della mixology. È una staffetta di saperi che mette a confronto generazioni e stili differenti, uniti dal rigore tecnico e dal rispetto per la biodiversità ligure.

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