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Dagli chef stellati ai foodblogger, ad Aromatica 2026 una cascata di cooking show

Dagli chef stellati ai foodblogger, ad Aromatica 2026 una cascata di cooking show

Generico maggio 2026

Liguria. Sul palco di Aromatica 2026, a Diano Marina, la materia prima si trasforma in racconto. Le tre giornate della manifestazione offrono un palinsesto di cooking show dal vivo, in cui le erbe aromatiche e le eccellenze del Ponente Ligure smettono di essere contorno per farsi asse portante di ogni creazione. Non semplici dimostrazioni, ma veri dialoghi tra chi produce e chi interpreta il gusto.

Il programma intreccia competenze diverse: la solidità degli chef stellati si alterna all’estro dei volti televisivi, mentre l’esperienza dei maestri dell’entroterra incontra l’energia dei giovani talenti della pasticceria e della mixology. È una staffetta di saperi che mette a confronto generazioni e stili differenti, uniti dal rigore tecnico e dal rispetto per la biodiversità ligure.

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