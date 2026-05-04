Galleria di Moneglia, riunione tecnica tra Mit, Anas, Regione Liguria e comune: obiettivo firma convenzione a giugno

Genova. Firmare entro il mese di giugno una convenzione ad hoc tra ministero delle Infrastrutture, Anas, Regione Liguria e Comuni coinvolti nell’emergenza delle gallerie di Moneglia per consentire l’avvio delle procedure legate alla realizzazione dei lavori strutturali di messa in sicurezza da Sestri Levante a Deiva Marina.
Questo l’obiettivo emerso nel corso della riunione tecnica che si è svolta presso la sede di Anas con il direttore Responsabile della Struttura Territoriale Liguria Nicola Dinnella, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco di Moneglia Claudio Magro e i tecnici del ministero.