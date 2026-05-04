“Una scelta sbagliata, che rischia di penalizzare un territorio come la Lunigiana che ha bisogno di sviluppo, valorizzazione e nuove opportunità, non di interventi calati dall’alto”. Lo afferma Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in merito all’ipotesi della realizzazione di un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) a Pallerone, nel comune di Aulla. “La Toscana diffusa va sostenuta, non mortificata. Per questo attiveremo tutti gli strumenti a disposizione per difendere questo territorio e il suo futuro. La Lunigiana merita rispetto, investimenti e prospettive di crescita”, scrive ancora nel post il presidente regionale, oggi ad Aulla in visita istituzionale. Parole accompagnate da un video in cui Giani è a Pallerone lungo la strada che collega Aulla e Ponzanello affiancato dai sindaci Roberto Valettini (Aulla) e Antonio Moriconi (Fosdinovo). “Qui abbiamo pensato a una direttrice turistica, un valorizzazione della Lunigiana. Tutto questo verrebbe liquefatto se andasse avanti la prospettiva del Cpr – dice Giani tornando sul tema -, che significa portare qui non solo le persone che sono destinate al rimpatrio – entro una settimana? No, alcune volte stanno per mesi, per anni, perché non c’è rapporto di reciprocità tra l’Italia e i loro Paesi -, perché quando stanno qui per mesi e per anni, accanto a loro arrivano congiunti, amici, magari responsabili, borderline come loro, di reati; e quindi il degrado, che ogni Cpr che è stato realizzato crea. No, non sono d’accordo, come presidente della Toscana mi opporrò con tutti i mezzi possibili a una scelta così nefasta. La Lunigiana va valorizzata, non penalizzata”.

L’articolo Giani a Pallerone: “Mi opporrò con tutti i mezzi possibili a prospettiva Centro rimpatri. Lunigiana va valorizzata, non penalizzata” proviene da Città della Spezia.

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