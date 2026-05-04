Giorgio De Maestri confermato presidente del sostentamento clero

Savona. A seguito di decreto vescovile sono entrati in carica il nuovo Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Savona-Noli, con effetto da oggi, 4 maggio, e scadenza il 30 aprile 2031.

Il nuovo Cda risulta essere composto dunque dal confermato presidente Giorgio De Maestri, dal vicepresidente don Adolfo Macchioli e dai consiglieri Francesco Subrero, Enrica Fortunato e Angelo Gandolfo. Tutti confermati i tre membri del collegio dei Revisori dei Conti: il presidente Sandro Marchisio, Fiorenzo Aimo e Maurizio Vivalda.

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