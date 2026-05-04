Gli studenti del liceo “Made in Italy” a Sassello: tra tradizione e riconoscimenti internazionali

Savona/Sassello. Non è stata soltanto una visita didattica, ma un vero viaggio nel prestigio del “saper fare italiano” quello che ha coinvolto gli studenti del Liceo “Made in Italy” presso La Sassellese e Il Mulino di Sassello, due realtà che rappresentano al meglio la qualità e la reputazione del produttività ligure anche oltre i confini nazionali.

Durante l’incontro, la signora Agata Gualco ha evidenziato come i celebri amaretti prodotti da La Sassellese abbiano conquistato nel tempo una fama internazionale. Grazie all’equilibrio tra tradizione e qualità delle materie prime, questi dolci sono oggi esportati e apprezzati in numerosi Paesi, diventando ambasciatori del gusto italiano nel mondo. La loro lavorazione artigianale e la ricetta storica contribuiscono a mantenere alto il valore del marchio, riconosciuto per i caratteri distintivi di autenticità e raffinatezza.

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