Il Vespucci è salpato dopo dieci mesi di lavori in arsenale. Ora rotta verso il Nord America

Dopo dieci mesi di grandi lavori di manutenzione straordinaria, la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci ha lasciato l’arsenale della Spezia ed è ora in navigazione verso Genova, dove arriverà domani mattina. Il celebre veliero proseguirà poi la sua attività addestrativa con una nuova campagna in mare.

Simbolo dell’eccellenza navale italiana, il Vespucci attraccherà nel porto antico di Genova, dove resterà ormeggiato dal 5 al 9 maggio e sarà aperto al pubblico per visite ed eventi.

Al comando della nave, per la prima volta, il capitano di vascello Nicasio Falica, originario di Castellammare di Stabia, città dove il Vespucci venne costruito nel 1931.