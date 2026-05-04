La CDM Futsal saluta a testa alta la Serie A: vittoria per 5-3 sul Cosenza

Campo Ligure. Ultima di campionato per la CDM Futsal che, a Campo Ligure, ospita una Pirossigeno Cosenza a caccia di una vittoria che, in caso di buone notizie da Fasano o da Torino, potrebbe tenere i calabresi aggrappati alla speranza playout. Per la squadra di mister De Jesus, l’ultima davanti al proprio pubblico è l’occasione per salutare la serie A a testa alta.

Le prime due occasioni sono di marca CDM con le conclusioni velenose di Guga prima e Babris poi ma De Brasi riesce sempre a metterci il piede. La prima risposta del Cosenza arriva al 4’ con un’incursione di Arrieta conclusa con un tiro alto sopra la traversa. Al 5’ però la CDM passa in vantaggio: azione centrale insistita di Ugas che vince un paio di contrasti e si presenta tutto solo davanti a De Brasi, tocco delicato e palla in rete.

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