Lutto in Lunigiana per la morte del dottor Paolo Tomà. A ricordarlo è il sindaco di Tresana Matteo Mastrini che scrive: “Paolo Tomà, già direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, è stato un grande lunigianese e, lo dico con orgoglio, una grande personalità di Tresana: Paolo era figlio dell’indimenticato Mario Tomà”.

“Voglio ricordarlo pubblicamente per la disponibilità verso i bambini lunigianesi, di cui si è occupato, rispondendomi da Roma quando l’ho disturbato, anche a tarda ora, senza differenze per il ceto, la provenienza, le possibilità: ho conosciuto tante persone, ma quando si incontrano uomini straordinari, questi si distinguono per disponibilità, umiltà e generosità” aggiunge il primo cittadino.

“Nel corso dell’International Pediatric Radiology Congress 2021, Paolo Tomà aveva ricevuto il premio quale membro onorario dell’American Society for Pediatric Radiology, per una carriera dedicata alla crescita della Radiologia Pediatrica italiana e internazionale – conclude il primo cittadino -. Ci siamo incontrati qualche tempo fà, parlando appunto del padre Mario, vicino alla casa in cui hanno abitato e da cui hanno operato per il bene comune. Un impegno che sento di assumere, a nome della Comunità di Tresana, è di ricordarli per sempre intitolando loro un luogo pubblico”.

L’articolo La Lunigiana piange il dottor Paolo Tomà, il ricordo del sindaco Mastrini proviene da Città della Spezia.

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