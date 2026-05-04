La scuola dell’Infanzia Ester Siccardi e il Comune di Albenga rinnovano la convenzione

La scuola dell’Infanzia Ester Siccardi, storica realtà educativa senza fini di lucro al servizio dei bambini e delle famiglie di Albenga, annuncia il rinnovo della convenzione con il Comune di Albenga, confermando e rafforzando una collaborazione fondata su valori condivisi di inclusione, continuità e attenzione al bene comune.

Il rinnovo dell’accordo si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento e valorizzazione della struttura che ospita la scuola. In collaborazione con l’amministrazione comunale, sono stati avviati e programmati interventi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi, con l’obiettivo di rendere gli ambienti sempre più accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze educative dei bambini.

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