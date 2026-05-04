Lavagna: incidente mortale a in A-12, due iscritti nel registro degli indagati

Motociclista morto in autostrada tra i caselli di Sestri Levante e Lavagna. La dinamica è stata chiarita. Il centauro morto, Adriano Cancedda, operaio di 42 anni, ha avuto un incidente autonomo. Sbalzato dalla sella e finito a terra, è stato investito da un’auto e poi da una motocicletta. I nomi dei conducenti dei due mezzi sono finiti sul registro degli indagati. La Procura vuole sapere, attraverso una perizia, se stavamo rispettando le distanze per la sicurezza.

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