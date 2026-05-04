Pallapugno: battute le prime squadre di Bormidese e Don Dagnino

Bormida. Sconfitte casalinghe per la Bormidese in Serie B e in Serie C1 con identico punteggio; nulla da fare in trasferta per la Don Dagnino in C1. Ecco tutti i risultati delle partite giocate tra il 30 aprile e il 3 maggio e le classifiche aggiornate.

Serie A Banca d’Alba – Terza giornata

Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca 9-5

Terre del Barolo Albese-Araldica Castagnole 9-3

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-0

Olivieri Opere Edili Duseu-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-8

Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3

Alta Langa-Roero Isolamenti Canalese 8-9

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 3; Terre del Barolo Albese e Roero Isolamenti Canalese 2; Alta Langa, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Olivieri Opere Edili Duseu, Gottasecca, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Araldica Castagnole e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 1.

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