Pallapugno: battute le prime squadre di Bormidese e Don Dagnino

Bormida. Sconfitte casalinghe per la Bormidese in Serie B e in Serie C1 con identico punteggio; nulla da fare in trasferta per la Don Dagnino in C1. Ecco tutti i risultati delle partite giocate tra il 30 aprile e il 3 maggio e le classifiche aggiornate.
Serie A Banca d’Alba – Terza giornata
Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca 9-5
Terre del Barolo Albese-Araldica Castagnole 9-3
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-0
Olivieri Opere Edili Duseu-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-8
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Alta Langa-Roero Isolamenti Canalese 8-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 3; Terre del Barolo Albese e Roero Isolamenti Canalese 2; Alta Langa, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Olivieri Opere Edili Duseu, Gottasecca, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Araldica Castagnole e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 1.