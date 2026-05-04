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Pini di corso Podestà, la Procura ferma le motoseghe: sequestro e fascicolo per “distruzione di bellezze naturali”

Pini di corso Podestà, la Procura ferma le motoseghe: sequestro e fascicolo per “distruzione di bellezze naturali”

Pini corso Podestà

Genova. Colpo di scena per la vicenda dei pini di corso Podestà, due dei quali, da questa mattina, sono diventati oggetto di abbattimento a seguito delle loro condizioni di rischio. Dopo il presidio di questa mattina delle associazioni ambientaliste, è arriavtao lo stop della Procura di Genova, che ha bloccato le operazioni, con il sequestro di tutti gli alberi del viale.

Secondo quanto riporta l’Ansa, i magistrati genovesi sono intervenuti dopo l’esposto di Italia Viva e di alcuni residenti. Due pini sono già stati abbattuti, e in attesa di taglio erano rimasti altri due esemplari.

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