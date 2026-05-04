Pini di corso Podestà, la Procura ferma le motoseghe: sequestro e fascicolo per “distruzione di bellezze naturali”

Genova. Colpo di scena per la vicenda dei pini di corso Podestà, due dei quali, da questa mattina, sono diventati oggetto di abbattimento a seguito delle loro condizioni di rischio. Dopo il presidio di questa mattina delle associazioni ambientaliste, è arriavtao lo stop della Procura di Genova, che ha bloccato le operazioni, con il sequestro di tutti gli alberi del viale.

Secondo quanto riporta l’Ansa, i magistrati genovesi sono intervenuti dopo l’esposto di Italia Viva e di alcuni residenti. Due pini sono già stati abbattuti, e in attesa di taglio erano rimasti altri due esemplari.

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