Porto Venere, stop a bus turistici lungo via Garibaldi e tratto a senso unico di via Olivo nei giorni festivi e prefestivi

Scatta a Porto Venere il divieto di transito per gli autobus turistici nelle vie Garibaldi e Olivo (nel tratto a senso unico) nei giorni festivi e prefestivi dal 9 maggio al 14 giugno prossimi, con orario 9.00 – 23.00. Lo stabilisce un’ordinanza emanata quest’oggi. Il provvedimento è stato emesso, si legge nello stesso, vista “l’intensità del traffico veicolare e pedonale che interessa l’abitato di Porto Venere nelle Vie Garibaldi e Olivo in concomitanza dei fine settimana e delle varie festività del periodo primaverile e estivo”, e considerato che “nelle immediate vicinanze del centro storico non esistono zone idonee da destinare a parcheggio per gli autobus turistici e che l’unico stallo adibito alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri, ubicato in Via Olivo n.343, non soddisfa tutte le necessità provocando sensibili intralci alla circolazione veicolare e pedonale”. Il Comune inoltre ravvisa che “la conformazione delle carreggiate della Via Garibaldi e Via Olivo non consentono il transito a veicoli o complessi di veicoli superiori ai metri 14 di lunghezza”, ritenendo altresì “l’unica area idonea alla sosta e alla fermata, debitamente presegnalata con apposita segnaletica, quella presente in località Cavo, in grado di garantire le operazioni di discesa e salita dei passeggeri in sicurezza e disposta in prossimità della fermata dell’autobus navetta”, il cosiddetto girobus, che collega la zona di sosta/fermata al centro storico di Porto Venere, attivatlo il 1° maggio.

Dal divieto sono esclusi autobus turistici che abbiano effettuato prenotazione per pernottare negli alberghi della frazione di Porto Venere; autobus turistici che trasportano passeggeri “che usufruiscono di servizi ristorativi di

passaggio nei locali situati nel comune di Porto Venere, previa comunicazione/conferma da parte dell’esercizio pubblico interessato”; autobus muniti di autorizzazione in deroga rilasciata dal comando di Polizia locale di Porto Venere, con particolare riguardo a scolaresche e alla discesa e risalita di persone con disabilità eventualmente a bordo.

L’articolo Porto Venere, stop a bus turistici lungo via Garibaldi e tratto a senso unico di via Olivo nei giorni festivi e prefestivi proviene da Città della Spezia.

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