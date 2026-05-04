Rischio idraulico a Marinella: via libera al lotto per ampliamento reticolo e realizzazione della cassa di laminazione

Il Comune di Sarzana ha approvato il progetto esecutivo relativo al secondo lotto di interventi sulla rete di smaltimento delle acque, un passaggio amministrativo rilevante che apre ora alla fase operativa e alla successiva gara per l’affidamento dei lavori, in un contesto territoriale come quello di Marinella che negli anni ha mostrato fragilità strutturali legate agli eventi meteorologici estremi. Con la determinazione dirigenziale del 29 aprile è stato dato il via libera al Lotto 2B, che riguarda l’ampliamento del reticolo idraulico e la realizzazione di una cassa di laminazione, opere considerate strategiche per aumentare la capacità del territorio di gestire le acque e ridurre il rischio di allagamenti.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 1,56 milioni di euro, con una ripartizione che comprende lavori per oltre 370 mila euro, costi di manodopera superiori ai 213 mila euro e una serie articolata di voci tecniche, tra cui spese per sicurezza, progettazione, interferenze con sottoservizi e opere complementari, oltre a risorse dedicate alla tutela ambientale e alla bonifica bellica preventiva. Si tratta di un tassello ulteriore di un programma più ampio avviato dopo gli eventi meteo del 2018, che avevano evidenziato criticità diffuse nel sistema idraulico locale, portando all’attivazione di finanziamenti nazionali e regionali destinati proprio alla messa in sicurezza del territorio e al rafforzamento della resilienza delle infrastrutture.

Il progetto, redatto dal Consorzio Canale Lunense, ha ottenuto esito favorevole nelle fasi di verifica e validazione tecnica, confermando la coerenza con gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall’amministrazione, mentre restano in corso le procedure di esproprio necessarie per la realizzazione delle opere previste. Dal punto di vista operativo, l’intervento prevede una durata stimata dei lavori pari a 280 giorni consecutivi, con un sistema di avanzamento per stati di avanzamento lavori, e sarà affidato tramite procedura negoziata con consultazione di più operatori economici, attraverso la stazione unica appaltante della Provincia della Spezia.

Il Lotto 2B si inserisce in continuità con il Lotto 1 già completato, che ha riguardato le opere civili dell’impianto idrovoro, contribuendo a costruire un sistema integrato di gestione delle acque in un’area, quella di Marinella, da sempre esposta al rischio idraulico. Nel complesso, l’intervento punta non solo a ridurre il rischio immediato, ma anche a rafforzare la capacità di adattamento del territorio ai cambiamenti climatici, tema sempre più centrale nelle politiche locali, soprattutto nelle zone costiere e di pianura, dove l’equilibrio tra sviluppo urbano e tutela ambientale resta particolarmente delicato. L’approvazione del progetto rappresenta quindi un passaggio chiave per trasformare le risorse disponibili in opere concrete, in un’ottica di prevenzione e di pianificazione a lungo termine che guarda alla sicurezza del territorio e alla salvaguardia delle attività economiche e residenziali presenti nell’area.