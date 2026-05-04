Sfregia un 19enne in corso Italia, in questura prova a scappare lanciandosi dal primo piano: arrestato

Genova. Un 25enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di avere sfregiato con un coccio di bottiglia un ragazzo di 19 anni in corso Italia. Tempo di arrivare in questura ed è riuscito a scappare, per poi essere riprese e ri-arrestato questa volta con l’accusa di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato, quando le volanti sono intervenute per una segnalazione su una lite fra giovani armati di bottiglie di vetro. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato il 19enne che perdeva sangue da alcuni tagli sul viso, e che è stato portato all’ospedale Galliera.

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