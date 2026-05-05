166° anniversario della partenza dei Mille, Genova ricorda la spedizione garibaldina

Genova. Questa mattina Genova ha ricordato il 166° anniversario della partenza dei Mille, uno degli episodi più significativi del processo di unificazione nazionale. Fu infatti dallo Scoglio di Quarto dei Mille che, nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, prese il largo la spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi e diretta in Sicilia.

La commemorazione si è tenuta a Villa Garibaldi, in via Sartorio, sede del Museo Garibaldino. Un luogo simbolico e strettamente legato alle ore che precedettero la partenza. Qui, infatti, Garibaldi e i suoi collaboratori misero a punto gli ultimi dettagli dell’impresa e qui l’Eroe dei Due Mondi trascorse la notte prima di dare avvio a un’azione destinata a cambiare la storia del Paese.

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