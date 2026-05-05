Accordo tra il Comune di Rialto e le associazioni locali per la manutenzione di alcuni sentieri del territorio

Rialto. Il Comune di Rialto e le Associazioni Polisportiva Rialtese Asd, Circolo di San Lorenzo ed Equitrek Asd, hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla manutenzione ordinaria e la valorizzazione della rete escursionistica comunale.

La volontà di promuovere le enormi potenzialità naturalistiche, unita all’importante ruolo rivestito dalle citate associazioni, da anni presenti ed attive nella salvaguardia delle tradizioni e delle peculiarità locali e nello sviluppo delle attività outdoor, hanno ispirato l’ideazione del progetto.

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