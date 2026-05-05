Al Priamar OPI Savona e Asl2 celebrano la Giornata Internazionale dell’Infermiere con gli studenti degli Istituti secondari

Savona. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra ogni anno il 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona, in collaborazione con l’Area Sociosanitaria Locale 2 di Azienda Tutela della Salute Liguria, ha organizzato per il prossimo 7 maggio 2026 un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, con particolare attenzione agli studenti degli Istituti Superiori del territorio.
L’evento si inserisce nel quadro delle attività di valorizzazione della professione infermieristica, con l’obiettivo di evidenziarne il ruolo fondamentale nella tutela della salute e nel benessere delle persone lungo l’arco della vita.