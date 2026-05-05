Alla Mediateca regionale l’evento conclusivo di Sea Film Festival

La Spezia si prepara ad accogliere l’evento conclusivo della V edizione del Sea Film Festival, organizzato dall’Associazione MAREggiAMO, in programma venerdì 8 e sabato 9 maggio presso la Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso. Due giornate ricche di incontri, proiezioni e momenti di condivisione celebreranno il mare attraverso il linguaggio del cinema, con numeri che confermano il respiro internazionale del festival: ben 170 video arrivati da oltre 40 Paesi di tutto il mondo.

Questa edizione rappresenta il culmine di un percorso annuale particolarmente intenso per l’Associazione MAREggiAMO, che nel corso dell’anno ha promosso numerose iniziative volte a raccontare il mare da prospettive diverse e complementari. Tra queste, gli appuntamenti “Un tuffo tra mare e scienza”, dedicati alla divulgazione scientifica e alla sensibilizzazione ambientale, e “Il nostro mare tra arte e marineria”, che hanno intrecciato tradizione, cultura e creatività, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità e patrimonio marittimo.

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