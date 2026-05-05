Alpini, polemiche in Regione ma alla fine tutti d’accordo sulla solidarietà: “No a strumentalizzazioni”

Genova. Mattinata di polemiche in Regione sull’Adunata degli Alpini che Genova ospiterà nel fine settimana. Alla fine, nonostante quasi un’ora di battibecchi tra maggioranza e opposizione, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno della Lega (con diverse modifiche rispetto all’originale) che esprime “contrarietà verso i toni denigratori e pregiudiziali utilizzati nei confronti degli alpini e piena solidarietà alle penne nere” e impegna la giunta a respingere “ogni tentativo di strumentalizzazione ideologica volta a dividere la cittadinanza“. Contenuti in linea con quanto dichiarato a Palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis.

Tra le premesse vengono richiamati “dichiarazioni, documenti e scritte che accusano indistintamente il corpo degli Alpini di sessismo, violenze e cultura tossica“. Secondo il documento, quanto riportato “non rispecchia, ma anzi infanga la realtà di un corpo militare e di un’associazione da sempre in prima linea nelle emergenze umanitarie e civili”.

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