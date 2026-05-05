Amt, il cda approva il piano di efficientamento: niente aumenti ma i ricavi saranno monitorati

Genova. Nessun aumento dei biglietto o degli abbonamenti fino al 2027, come invece era stato paventato in una delle ultime bozze del piano di efficientamento per Amt. È forse il dato che maggiormente interessa i cittadini tra quelli emersi dalla riunione del cda che oggi ha approvato la versione definitiva del piano elaborato per far uscire dalla crisi l’azienda di trasporto pubblico genovese.

Nessun aumento, a patto che. Nel documento viene indicata la facoltà di procedere a ritocchi tariffari, che saranno comunque una soluzione residuale nell’ambito del piano di risanamento, qualora le altre misure messe in atto per riportare Amt in salute – ricapitalizzazioni, aumenti del contratto di servizio, riorganizzazioni, pre-pensionamenti, ripatrimonializzazione – non dovessero essere sufficienti e fosse quindi necessario adeguare gli andamenti da ricavi.

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