Autorità di sistema portuale, bando per un nuovo membro del Comitato di gestione

Il Comune della Spezia ha avviato la procedura per la nomina di un nuovo componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in sostituzione di un membro uscente. Con un decreto firmato dal sindaco Peracchini, è stato approvato il bando pubblico rivolto agli interessati, che potranno presentare la propria candidatura entro le 12 del 21 maggio 2026, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato in albo pretorio. Il componente nominato resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Comitato di Gestione, prevista per il quadriennio 2025–2029, con possibilità di rinnovo per una sola volta. I compensi, sotto forma di gettoni di presenza, saranno a carico del bilancio dell’AdSP e determinati nei limiti di legge. La scelta finale spetterà al sindaco, che procederà sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, valutando competenze, professionalità e requisiti morali dei candidati. È inoltre prevista attenzione alla parità di genere nelle nomine. La nomina sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

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