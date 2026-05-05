Calcio dilettanti, Davide Grippo e Michele Romeo appendono gli scarpini al chiodo

Due addii di due giocatori che hanno segnato un’epoca per il calcio dei dilettanti savonesi. Hanno deciso di smettere con il calcio giocato Davide Grippo del Quiliano&Valleggia e Michele Romeo del Legino.

Davide Grippo, centrocampista di qualità, è il simbolo dei biancorossoviola da quando sono nati nel 2017. Smette di giocare all’età di 46 anni. Prima di tornare nella squadra del suo paese, nel 2015 accetta la proposta del Valleggia, ha raccolto numerosi successi con le maglie di Valenzana, Frosinone, Entella, Sestrese, Vado, Carcarese, Corniglianese, Real Valdivara, Rivasamba e Veloce. Un percorso che lo ha visto all’inizio militare anche nelle giovanili genoane. L’ultimo successo, la vittoria della Prima Categoria con il Quiliano&Valleggia nella stagione 2022/2023.

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