Case di Comunità, 966 accessi nell’Asl 2 Savonese: “Non sono contenitori vuoti”

“Oggi in Consiglio regionale ho chiesto all’assessore alla Sanità Nicolò un riscontro sui recenti open day delle Case di Comunità. La mia interrogazione nasce con lo scopo di verificare l’apprezzamento dei cittadini e capire se la comunicazione sia arrivata in modo puntuale, approfondendo il tema delle nuove strutture che sono elemento cardine del nuovo sistema sanitario”.

Con queste parole il capogruppo di Vince Liguria, Matteo Campora, ha portato in aula un documento per conoscere i risultati dell’operazione “Open Day Case di Comunità”.

» leggi tutto su www.ivg.it