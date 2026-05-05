Consiglio regionale, PD: “Bucci e la maggioranza rifiutano di sostenere il Papa, scelta grave e incomprensibile”

Liguria. “Quanto accaduto oggi in Consiglio regionale è un fatto grave. La maggioranza ha scelto consapevolmente di non votare un nostro ordine del giorno, a firma di tutti i gruppi consiliari di minoranza, che chiedeva semplicemente di esprimere solidarietà al Santo Padre, Papa Leone XIV, e di condannare le dichiarazioni offensive rivoltegli dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo, primo firmatario dell’ordine del giorno.

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