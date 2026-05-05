Corso Podestà, la procura sequestra 38 pini: faro dei magistrati sulle autorizzazioni

Genova. Sono 38 i pini marittimi di corso Podestà di cui la procura di Genova ieri ha disposto il sequestro urgente in seguito all’esposto presentato da Italia Nostra.

Il provvedimento firmato dal procuratore aggiunto Federico Manotti e dalla pm Eugenia Menichetti, a cui è stata affidata l’inchiesta, è arrivato nel pomeriggio di ieri dopo che i primi due alberi erano stati tagliati alla mattina, tra le proteste di comitati e residenti. La procura ha aperto un fascicolo per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio e oggi, tramite un ordine di esibizione firmato dalla pm Menichetti, ha chiesto al Comune di Genova, formalmente il ‘custode’ degli alberi, tutta la documentazione relativa alle riunioni che ha portato alla decisione degli abbattimenti. Le riunioni operative sono state fatte nelle scorse settimane proprio in previsione dell’alta frequentazione dell’area in occasione dell’adunata degli alpini.

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