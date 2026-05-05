Credit Agricole Leasing, crescono stipulato e redditività nel 2025

Crédit Agricole Leasing Italia chiude il 2025 registrando una crescita dello stipulato e della redditività, a testimonianza di un continuo ed effettivo supporto all’economia reale italiana e di una crescente capacità di creazione di valore. Il direttore generale, Massimo Tripuzzi, commenta: “I risultati raggiunti nel 2025 da Crédit Agricole Leasing confermano la crescente capacità di creare valore in sinergia con Crédit Agricole Italia, la qualità del servizio e la vicinanza ai propri clienti, a supporto del business nei diversi territori”.

Un supporto costante all’economia reale con impieghi che raggiungono i 3,2 miliardi di euro (+2% a/a). In crescita anche lo stipulato che supera 1.4 miliardi di euro (+2% a/a). Inoltre, siglati oltre 7.100 contratti. Con riferimento all’importo stipulato, questi risultati hanno permesso a Crédit Agricole Leasing Italia di raggiungere la 4° posizione nel ranking dei volumi del settore1 conquistando stabilmente ben cinque posizioni negli ultimi cinque anni. In crescita anche la quota di mercato che raggiunge il 6,2%2, tra i massimi storici della società. Massima attenzione al sostegno dei propri clienti con un’offerta completa di prodotti con l’obiettivo primario di accompagnarli nei loro progetti di investimento e nella crescita del loro business. A conferma di tale vocazione, al 2025 sono oltre 18.500 i clienti in essere che si sono affidati a Crédit

Agricole Leasing Italia.

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