Fim Cisl: “Incontro con Fincantieri positivo, confermate buone prospettive per Muggiano”

“L’incontro con Fincantieri è stato positivo e conferma buone prospettive per lo stabilimento del Muggiano così come è stato ribadito anche per il cantiere integrato di Riva Trigoso. Gli investimenti annunciati dal management vanno nella direzione giusta e danno un segnale importante di attenzione, verso il cantiere e verso il territorio, con sviluppi infrastrutturali che possono aprire un percorso con nuove assunzioni. Bene il premio di risultato: è un riconoscimento concreto al lavoro e all’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, che ogni giorno contribuiscono ai risultati dell’azienda”. Lo dichiarano in una nota Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, e Kevin Lanieri, funzionario territoriale della Fim Cisl La Spezia, in merito all’incontro, tenutosi ieri allo stabilimento Fincantieri di Muggiano, tra le segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, unitamente alle Rsu del sito e allla direzione Fincantieri, per analizzare l’impatto per il Cantiere integrato Riva Trigoso-Muggiano del nuovo Piano industriale 2026-2030. “Adesso è importante andare avanti su questa strada, dando continuità agli investimenti con particolare attenzione al nuovo bacino e al settore dei sommergibili, mantenendo aperto il confronto su temi fondamentali come sicurezza, organizzazione del lavoro e formazione. Come Fim Cisl Liguria continueremo a seguire da vicino la situazione, per tutelare l’occupazione e accompagnare la crescita del cantiere del Muggiano”, concludono i due esponenti sindacali.

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