Genova. Il sequestro dei membri della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane in a pochi chilometri dalle coste greche di Creta accende il dibattito politico a Genova, trasformandosi in un duro scontro frontale tra la sinistra radicale e la maggioranza di governo. Al centro della polemica, il destino di due attivisti, Saif Abu Keshek e Thiago Avila, attualmente trasferiti ad Ashdod dopo l’abbordaggio delle imbarcazioni che tentavano di portare aiuti umanitari a Gaza.
Altre News
Global Sumud Flotilla, scontro tra Potere al Popolo e Fratelli d’Italia sull’assalto israeliano: “Salis prenda le distanze”