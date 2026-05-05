Il Futura Ceparana è un diesel, carbura dopo il primo set contro Campomorone

Smaltito un primo set di carburazione, perso sul filo di lana, il Futura Ceparana si aggiudica di slancio il confronto con l’Agv di Campomorone al Palazzetto ceparanese, pur soffrendo un po’ nelle ultime due frazioni: 3-1 (24-26 / 25-15 / 25-23 / 25-22). Gialloblù adesso in una più che onorevole quinta posizione di classifica, scese in campo con capitan Battistini al palleggio e D’Ascoli opposta; Morghen e Loria al centro, Castagna e Caruso di banda, Pascucci libero.

Gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile, era la ventiquattresima giornata: Colombiera Project Ameglia-Wonder Normac Sestri Ponente 3-0, Hotel Villa Levi Diano Marina -Volare Arenzano 3-1, Ligurmar Santa Sabina Nervi-Quiliano 3-1, Rainbow Spezia-Cogovalle 3-0, Volley Albaro- Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 3-1 e Celle Varazze-Admo Lavagna 3-1.

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