Nuoto artistico, azzurri in collegiale a Savona dal 10 al 27 maggio

Savona. La squadra azzurra di nuoto artistico sarà in collegiale a Roma, presso il centro federale di Pietralata, dal 10 al 27 maggio. Nello stesso periodo a Savona, alla Zanelli, saranno in collegiale gli atleti del solo, del duo e del duo misto.

Gli azzurri in collegiale a Savona. Gabriele Minak (RN Savona), Ginevra Marchetti (RN Savona), Filippo Pelati (CN Nuoto Uisp/Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto/Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea (RN Savona/Fiamme Oro), Sophie Tabbiani (RN Savona/Marina Militare), Flaminia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro).

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