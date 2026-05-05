Piacentini: “Onorato di aver fatto parte del Legino. Grazie a Tobia, mi ha restituito entusiasmo per il calcio”

Quiliano. Una doppietta, all’interno della quale c’è un primo gol fantasmagorico, che va a chiudere il campionato e l’attività del Legino dopo 50 anni. Riccardo Piacentini, giocatore con tante esperienze importanti alle spalle, è consapevole di aver disputato l’ultima partita in verdeblù. E così lo è tutta la squadra, che a fine partita si è lasciata andare anche ad un po’ di commozione.

“Ci tenevamo a essere seri e onesti fino in fondo, cosa che questa società, da quando sono arrivato, è sempre stata. E lo è sempre stata anche negli anni precedenti, non ha bisogno di presentazioni. Forse solo chi ha la fortuna di metterci piede dentro a Legino può capire davvero cosa significa giocare qui – dichiara Piacentini -. Ve lo dico io, che di squadre ne ho girate tante e su più livelli: questa è una cosa veramente rara. Spiace davvero tanto che sia ai titoli di coda e io sono onorato di averne fatto parte fino alla fine. Oggi penso che abbiamo chiuso da Leggino, facendo una partita gagliarda e onorando il campionato”.

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