Rapallo: incidente con 4 auto coinvolte nella galleria Sant’Agostino della A-12

Incidente in A-12 alle 14.40 circa in direzione nord, sotto la Galleria Sant’Agostino. Sono rimasti coinvolti quattro veicoli, ma le conseguenze non sono gravi per le persone coinvolte, bensì per le ripercussioni sul traffico: gli utenti sono stati fatti uscire a Chiavari e rientrare a Rapallo; disagi quindi per la circolazione ordinaria tra le due città e code in direzione nord. Sono intervenuti il medico del 118 ed i soccorritori della Croce Rossa di Cogorno e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture. Una sola la persona soccorsa e trasportata in codice verde al pronto soccorso di Lavagna.

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