Rifondazione ligure: “Con la riforma voluta dal governo la scuola perde la sua funzione costituzionale di formazione ed emancipazione sociale”

“La riforma del modello ‘4+2’, voluta dal governo Meloni e dal ministro dell’Istruzione Valditara, prevede la riduzione del percorso scolastico superiore a quattro anni per poi confluire in un biennio negli ITS, rafforzando così la forte gerarchia classista di matrice gentiliana: i licei da una parte, dedicati a chi può permetterselo e volti alla formazione delle future classi dirigenti, e dall’altro gli istituti tecnici e professionali, nei fatti cristallizzati come luoghi di addestramento per manodopera subalterna”. Lo dichiarano in una nota Jacopo Ricciardi e Jacopo Claudio Siffredi, rispettivamente segretario regionale e responsabile regionale Scuola e Università di Rifondazione comunista. , annunciando contestualmente sostegno allo sciopero relativo al mondo della scuola indetto per giovedì 7 maggio da Flc Cgil, Usb Scuola, Cobas Scuola, Cub Sur e Sgb.

“L’istruzione è ora completamente asservita alle necessità aziendali con una miopia francamente imbarazzante: nell’epoca dell’automazione e dello sviluppo delle intelligenze artificiali sottraiamo strumenti teorici agli alunni per insegnare loro procedure che diventeranno obsolete nel giro di pochissimo tempo – proseguono Ricciardi e Siffredi -. Non c’è la volontà di insegnare a gestire le nuove macchine, la riforma non offre i giusti strumenti critici; abbiamo però in compenso l’introduzione di ‘docenti-manager’ con la grave perdita di autonomia didattica. La scuola perde quindi la sua funzione costituzionale di formazione ed emancipazione sociale, per divenire un centro di addestramento per le esigenze produttive territoriali”.

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