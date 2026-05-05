Prosegue il percorso di valorizzazione e riqualificazione del sistema escursionistico del sito Unesco di Porto Venere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) con il progetto “Sentiero Uno”, iniziativa strategica orientata a migliorare accessibilità, sicurezza e qualità della fruizione lungo uno degli itinerari più significativi del territorio. Il tracciato, che si sviluppa lungo la dorsale di crinale collegando l’intero Sito, rappresenta una vera e propria infrastruttura lenta capace di connettere paesaggi, borghi e identità locali, restituendo centralità a percorsi storici oggi al centro delle politiche di gestione e promozione del sito. Tra gli interventi realizzati, particolare rilievo assumono quelli concentrati nel tratto di avvio del percorso, dove si registra un rafforzamento significativo del sistema di accesso al sentiero. Qui, il collegamento tra il tessuto urbano e la rete escursionistica è stato oggetto di una riqualificazione diffusa, con azioni mirate a migliorare la fruibilità dei percorsi in salita, la sicurezza dei passaggi più delicati e la leggibilità complessiva dell’itinerario. Questo primo segmento, che si sviluppa a partire dall’area di accesso al sentiero nel territorio di Porto Venere, posta ai piedi del Castello Doria, assume un ruolo strategico nell’esperienza complessiva, configurandosi come punto di ingresso privilegiato al sistema escursionistico e primo contatto diretto con il paesaggio del Sito Unesco.
L’articolo Rinasce il “Sentiero Uno”: il nuovo volto sostenibile di un percorso fantastico proviene da Città della Spezia.