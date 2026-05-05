Rinasce il “Sentiero Uno”: il nuovo volto sostenibile di un percorso fantastico

Prosegue il percorso di valorizzazione e riqualificazione del sistema escursionistico del sito Unesco di Porto Venere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) con il progetto “Sentiero Uno”, iniziativa strategica orientata a migliorare accessibilità, sicurezza e qualità della fruizione lungo uno degli itinerari più significativi del territorio. Il tracciato, che si sviluppa lungo la dorsale di crinale collegando l’intero Sito, rappresenta una vera e propria infrastruttura lenta capace di connettere paesaggi, borghi e identità locali, restituendo centralità a percorsi storici oggi al centro delle politiche di gestione e promozione del sito. Tra gli interventi realizzati, particolare rilievo assumono quelli concentrati nel tratto di avvio del percorso, dove si registra un rafforzamento significativo del sistema di accesso al sentiero. Qui, il collegamento tra il tessuto urbano e la rete escursionistica è stato oggetto di una riqualificazione diffusa, con azioni mirate a migliorare la fruibilità dei percorsi in salita, la sicurezza dei passaggi più delicati e la leggibilità complessiva dell’itinerario. Questo primo segmento, che si sviluppa a partire dall’area di accesso al sentiero nel territorio di Porto Venere, posta ai piedi del Castello Doria, assume un ruolo strategico nell’esperienza complessiva, configurandosi come punto di ingresso privilegiato al sistema escursionistico e primo contatto diretto con il paesaggio del Sito Unesco.

Gli interventi hanno interessato anche altri punti strategici lungo il tracciato, con azioni diffuse nei territori di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore, dove sono stati realizzati miglioramenti legati alla messa in sicurezza dei percorsi, alla valorizzazione delle connessioni con i centri abitati e al potenziamento dell’orientamento per gli escursionisti. Il progetto contribuisce a promuovere modelli di fruizione sostenibile e consapevole, capaci di redistribuire i flussi turistici e valorizzare anche le aree meno frequentate. La riqualificazione del percorso di crinale rappresenta infatti un’opportunità concreta per alleggerire la pressione sulle località costiere più esposte, incentivando al contempo una scoperta più autentica del territorio e delle sue stratificazioni culturali e paesaggistiche. A supporto del progetto, è disponibile un sito web dedicato e verrà avviata una campagna di comunicazione ad hoc, finalizzata a promuovere il Sentiero Uno e a rafforzarne la riconoscibilità presso il pubblico nazionale e internazionale. “Si tratta di un tassello fondamentale nella strategia di valorizzazione del nostro territorio: un progetto che mette in rete paesaggi, comunità e storia, offrendo al tempo stesso nuove opportunità di fruizione sostenibile per residenti e visitatori – dichiara Francesca Sturlese, Site Manager del Sito UNESCO e Sindaco del Comune di Porto Venere–. Intervenire sul sistema dei sentieri, a partire dai principali punti di accesso, significa rafforzare un modello di fruizione più equilibrato e rispettoso, capace di accompagnare i visitatori alla scoperta autentica del nostro territorio.”