Sanità, in Liguria nuovo accordo coi medici convenzionati per garantire la copertura dei turni del 118

Genova. La Regione Liguria ha avviato le trattative coi sindacati per stipulare nelle prossime settimane un accordo integrativo coi medici convenzionati del 118 in modo da garantire la copertura dei turni. Lo ha detto l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò rispondendo a un’interrogazione di Armando Sanna (Pd) in consiglio regionale.

“Sul sistema di emergenza-urgenza la giunta continua a non vedere quello che è sotto gli occhi di tutti: da un lato medici convenzionati del 118 pronti a garantire più turni e più funzioni, dall’altro il ricorso crescente e costoso ai cosiddetti gettonisti. È una scelta miope, che indebolisce la continuità del servizio e pesa sulle casse pubbliche“, commenta Sanna.

» leggi tutto su www.genova24.it