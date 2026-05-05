Startè rafforza l’asse con la Cina: firmati tre accordi di scambio e cooperazione con importanti accademie

Paolo Asti, presidente dell’Associazione Startè, è stato recentemente protagonista di una serie di iniziative di diplomazia culturale in Cina, nelle province di Guangdong, Hubei e Hunan.

L’evento ha segnato il decimo ritorno nella Repubblica Popolare Cinese per Asti, dopo i viaggi istituzionali come Assessore alla Cultura, Gemellaggi e Promozione della Spezia, e l’organizzazione della mostra dedicata a Carlo Alberto Cozzani presso il museo di Zhuhai nell’ottobre 2025. Questi rapporti, intessuti e consolidati nel tempo grazie a numerose collaborazioni, sono stati recentemente rafforzati dalla visita di una delegazione cinese in Italia, su invito di Startè, lo scorso febbraio. Tra i membri della delegazione il professor Liu Ke (vicedirettore dell’Accademia di Guangzhou) e Li Fu (professore presso l’Accademia di Wuhan), promotori di nuove iniziative e accordi di cooperazione con Startè.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com