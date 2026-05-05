Tarros attende Civitanova, per i bianconeri partita da dentro o fuori. Caluri: “Dobbiamo crederci, già prenotato pullman per gara 3”

Vincere gara 2 per pareggiare i conti e giocarsi poi il tutto per tutto domenica a Civitanova Marche: questo l’obiettivo dello Spezia Basket Tarros, che dopo la sconfitta di gara 1 non può più permettersi errori. Solo vincendo domani, mercoledì 6 gennaio, sul parquet del PalaSprint, i bianconeri potranno continuare a sperare di proseguire l’avventura dei play-off della B interregionale. Palla a due alle 21.00 al PalaSprint, arbitrano Fabrizio Pittatore di Torino e Marco Ugo di Pinerolo (TO).

“Non siamo quelli visti domenica a Civitanova Marche. Quella è stata una partita completamente sbagliata, a partire dall’approccio, ma conosco il nostro staff e i nostri ragazzi e so il loro vero valore – afferma il presidente Danilo Caluri -. Dobbiamo trasformare la rabbia che abbiamo per quella brutta prestazione in energia positiva, in grinta e determinazione e mettere tutto questo sul parquet mercoledì”. Ovviamente il patron fa anche appello ai tifosi: “Ci sono stati sempre vicino, anche nei momenti più complicati. Ora serve tutto il loro calore per vincere gara 2 e poi giocarci il passaggio del turno domenica. I nostri tifosi possono davvero aiutarci. Pertanto spero che il PalaSprint sia pieno e colorato di bianconero”.

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