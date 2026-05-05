“Dalla prossima settimana i liguri si ritroveranno sulle spalle un bel mutuo da 40 milioni di euro. Non per finanziare interventi strutturali e lungimiranti nella nostra Regione o investimenti a lungo termine, bensì per coprire il buco di bilancio dell’azienda di trasporti genovese Amt. Bucci presidente di regione vara provvedimenti per sistemare le criticità create da Bucci sindaco. Come la settimana scorsa è stato stanziato un milione di euro per il Teatro Carlo Felice ora se ne prevedono 40 per Amt. Non si tratta di non riconoscere l’importanza del capoluogo, di realtà fondamentali come l’azienda di trasporto pubblico genovese e della tutela dei lavoratori, si tratta di rivendicare ruolo e importanza paritetica a tutte le province. Ma soprattutto non va bene il concetto che si danno risorse a chi sta attraversando un momento di crisi e non si dà nulla o quasi a chi, a fronte di una gestione oculata, non ha problemi. Le risorse vanno distribuite per migliorare il trasporto pubblico locale, sia per gli utenti che per i lavoratori, per investire su questo asset importante e fondamentale per tutte le province, non solo per alcune. È indispensabile aprire immediatamente un tavolo regionale sul Tpl, in cui si possa discutere di risorse certe, strutturali e continuative per tutta la regione”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello su fondi al Tpl da parte della Regione Liguria.

L’articolo Tpl, il Pd in Regione: “Sulle spalle dei liguri un mutuo di 40 milioni per coprire il fallimento di Bucci su Amt. Altre province costrette a guardare” proviene da Città della Spezia.

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