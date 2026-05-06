A Ceriale le emozioni dei bambini al centro: il 7 maggio incontro con la pedagogista Chiara Mancuso

Ceriale. Prosegue il ciclo di appuntamenti con la pedagogista Chiara Mancuso, organizzato dalla Biblioteca Civica Agostino Sasso – assessorato alla Cultura del Comune di Ceriale con la collaborazione della Fondazione d’Azione Caterina Parodi. L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà nella sala polivalente “Francesco Fizzotti” (via Primo Maggio 22) e rappresenta un’occasione preziosa di confronto e riflessione sui temi dell’educazione, della crescita e della relazione con i bambini.

Giovedì 7 maggio alle 16,45, la pedagogista condurrà l’incontro dal titolo “Sentire le emozioni dei bambini. Perché è così importante”.

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