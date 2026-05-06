Alla Spezia il “tesoro” è l’inclusione: i bambini dell’Umbertino in mostra con “Daniela la Pirata”

Il 12 maggio alle 9 la libreria Ubik in via del Prione 311 della Spezia ospiterà l’inaugurazione della mostra conclusiva del progetto “Daniela la Pirata! Alla scoperta del tesoro dell’inclusione”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Aiuto Dsa La Spezia Aps in collaborazione con la Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” (Istituto Comprensivo Don Milani).

Il progetto è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia, nell’ambito del bando “Pillole di Cultura 2025”, ed essa ne rappresenta il maggior sostenitore.

L’iniziativa: oltre le barriere linguistiche e di genere. L’intervento ha coinvolto i bambini e le bambine delle classi seconde della scuola De Amicis, situata nel Quartiere Umbertino, un’area caratterizzata da una forte multiculturalità e dalla presenza di una numerosa comunità ispanofona. Attraverso il metodo della lettura comparata italiano/spagnolo degli albi illustrati dell’autrice Susanna Isern, i piccoli partecipanti hanno lavorato sul potenziamento del lessico e della capacità espressiva.

Al centro del percorso educativo vi è la figura di Daniela, una bambina che sfida i pregiudizi del Capitano Orecchiomozzato per dimostrare che la determinazione e le competenze non hanno genere. I bambini hanno rielaborato questi temi realizzando opere grafiche e scenografie, che saranno il fulcro dell’esposizione presso la libreria.

Un invito alla cittadinanza

L’evento di inaugurazione è dedicato soprattutto ai bambini ed alle loro famiglie, con un invito particolare rivolto alle famiglie del quartiere e alle comunità straniere, per celebrare un percorso di cittadinanza attiva dove ogni bambino è riconosciuto come titolare di diritti. All’evento sono invitate le autorità del Comune della Spezia e i rappresentanti della Fondazione Carispezia.

L’articolo Settimana della celiachia: le iniziative in tutta la Liguria proviene da Città della Spezia.

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