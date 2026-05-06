Bici recuperate e solidarietà: torna “Bici in Asta” in Piazza Europa

Appuntamento con la mobilità sostenibile e il riuso sabato 9 maggio in Piazza Europa, dove dalle 9 alle 13 andrà in scena la sesta edizione di “Bici in Asta”. L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario cittadino, unisce tutela del decoro urbano e attenzione ambientale, mettendo in vendita biciclette abbandonate e recuperate dalle strade pubbliche. La mattinata si aprirà alle 9 con il ritrovo e l’esposizione dei mezzi disponibili, mentre l’asta vera e propria prenderà il via alle 11. In vendita non solo biciclette complete, ma anche componenti e parti di ricambio nei casi in cui i velocipedi non siano più riparabili. Il progetto si inserisce nelle politiche comunali volte a migliorare la qualità degli spazi urbani e a promuovere forme di mobilità sostenibile. Non solo ambiente: l’iniziativa ha anche una forte valenza solidale. L’intero ricavato sarà infatti devoluto alla Mensa dei Frati Minori di Gaggiola, realtà impegnata nel sostegno alle persone in difficoltà. “Bici in Asta” nasce con l’obiettivo di dare una seconda vita ai mezzi in stato di abbandono, sequestro o confisca amministrativa, riducendo i costi di smaltimento e incentivando il riuso. Prima della vendita, quando necessario, le biciclette vengono sottoposte a piccoli interventi di manutenzione grazie alla collaborazione delle officine di riparazione, così da garantire ai nuovi proprietari mezzi in condizioni adeguate. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a registrare una buona partecipazione, confermandosi come esempio concreto di economia circolare applicata al contesto urbano.

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