Cabinovia in Valbisagno, primo round in maggioranza: ora il confronto si apre ai tecnici dei comitati

Genova. Sulla cabinovia in Valbisagno saranno coinvolti anche i tecnici di partiti e comitati del territorio in un vertice che dovrebbe tenersi prima della commissione consiliare in aula rossa, prevista ad oggi per giovedì 14 maggio. È la principale novità emersa ieri sera dalla riunione di maggioranza convocata a Palazzo Tursi dalla sindaca Salis col professor Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano, coordinatore del team che ha redatto lo studio presentato a fine marzo.

Presenti alla riunione (rinviata dalla settimana scorsa) tutti i coordinatori e segretari provinciali delle forze che compongono la coalizione, i presidenti dei Municipi della Valbisagno Fabrizio Ivaldi e Lorenzo Passadore, alcuni consiglieri comunali e la giunta quasi al completo. Oltre 200 le osservazioni e le domande alle quali Coppola ha cercato di rispondere. Un incontro di circa due ore in un clima piuttosto tranquillo, secondo quanto trapela, anche se la maggior parte continua a nutrire perplessità sull’ipotesi di un sistema a fune come alternativa allo Skymetro avversato in campagna elettorale.

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