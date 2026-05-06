Calcio/ Entella, contro la Carrarese in palio la salvezza

Un ultimo step tra la Virtus Entella e la salvezza: venerdì alle 20.30 arriverà a Chiavari la Carrarese già salva. Per gli uomini allenati da Chiappella una vittoria può significare permanenza in serie B.

In occasione di questa gara la Gradinata Sud Chiavari – Entella lancia un appello a tutti i tifosi: “Venerdì ci saranno gli ultimi 90 minuti del nostro campionato e la loro importanza sarà cruciale Cruciale per la nostra storia, per la nostra stagione, cruciale per il futuro della nostra squadra. Come quel 4 maggio abbiamo di nuovo davanti la Carrarese e come quel giorno abbiamo il dovere di crederci, di spingerli alla vittoria e fare il nostro Invitiamo tutti i Chiavaresi e tifosi dell’Entella a riempire i gradoni del Comunale, il nostro fortino deve essere una bolgia e non solo in Gradinata al centro, ma in tutto lo stadio Insieme abbiamo dimostrato di potercela fare, anche quando non sembrava possibile. Tutti allo stadio, lottiamo fino all’ultimo”.

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