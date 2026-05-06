Fincantieri Riva Trigoso, sindacati soddisfatti: “Annunciati investimenti per 90 milioni fino al 2030”

Sestri Levante. Giudizio positivo da parte dei sindacati dopo l’incontro annuale con Fincantieri sullo stabilimento di Riva Trigoso.

“L’incontro conferma il trend positivo per quanto riguarda i livelli di produttività raggiunta dal cantiere integrato di Riva Trigoso, con il premio di risultato che conferma l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori ed un’organizzazione efficiente. E l’azienda ci ha annunciato investimenti per 90 milioni fino al 2030. La formazione continua a ricoprire un ruolo importante sia per quanto riguarda l’area tecnica, che la parte di comunicazione e competenze trasversali. Il carico di lavoro prevede piena occupazione nel medio termine, sono state illustrati i carichi di lavoro fino al 2029 con le commesse già in essere, ma ci sono nuovi contratti che potrebbero finalizzarsi a breve. Gli organici prevedono al momento sulla navale circa 850 persone dirette, mentre il settore meccanica Sistemi e Componenti 350 persone sul cantiere e 35 dislocati. A questi si aggiungeranno circa 30 risorse per settore, al netto delle uscite di pensionamento”, spiegano in una nota il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano, il referente territoriale Fim Cisl Liguria Davide Grino e il coordinatore cantieristica Fim Cisl Liguria Robertino Macchiavello.

» leggi tutto su www.genova24.it